Europee: Sanchez, Tsipras e Costa, complimenti a Zingaretti Per neo segretario Pd prima missione europea

(ANSAmed) - BRUXELLES, 21 MAR - Il premier spagnolo Pedro Sanchez, il premier portoghese Antonio Costa e quello greco Alexis Tsipras si sono complimentati con Nicola Zingaretti nella sua prima missione europea in qualità di neo segretario del Pd.



Secondo quanto si apprende al vertice del Pse oggi a Bruxelles, Tsipras è rimasto colpito dalla grande partecipazione alle primarie, così come Costa e Tsipras hanno sottolineato quanto il rilancio del Pd sia una buona notizia per tutte le forze progressiste europee.(ANSAmed).