Turchia-Grecia: tensioni Egeo, presto incontro capi Difesa Annuncio da ministri Katrougalos e Cavusoglou ad Antalya

(ANSAmed) - ISTANBUL, 21 MAR - I responsabili della Difesa di Turchia e Grecia potrebbero incontrarsi presto per definire misure di reciproca fiducia che contribuiscano ad allentare le tensioni nelle dispute sulla sovranità nell'area del mar Egeo.



Lo ha annunciato il ministro degli Esteri di Ankara, Mevlut Cavusoglu, in una conferenza stampa congiunta con il suo omologo greco Georgios Katrougalos ad Antalya, nel sud turco.



La visita aveva come obiettivo proprio quello di ridurre le tensioni dopo i recenti nuovi scambi di accuse. Da parte sua, Katrougalos ha sottolineato la volontà di portare avanti una "agenda positiva" anche sugli altri temi oggetto di confronto, tra cui la questione di Cipro e la sovranità sulle risorse energetiche al largo dell'isola. "Sappiamo che la Turchia ha alcuni diritti sulle risorse energetiche nel Mediterraneo orientale", ha detto il ministro greco.(ANSAmed)