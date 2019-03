Re di Giordania annulla visita in Romania

TEL AVIV - Re Abdallah di Giordania ha annullato una visita che si accingeva a compiere da lunedi' in Romania, in seguito all'annuncio giunto ieri dalla premier rumena Vorica Dancila relativo all'intenzione del suo Paese di trasferire l'ambasciata in Israele da Tel Aviv a Gerusalemme. Lo scrive l'agenzia di stampa giordana Petra. Durante la visita re Abdallah doveva firmare diversi accordi bilaterali.



Le dichiarazioni della premier socialdemocratica, rilasciate durante una visita ufficiale negli Stati Uniti, hanno suscitato le critiche del presidente conservatore Klaus Iohannis. "La premier - ha dichiarato Iohannis, citato dai media locali - dimostra ancora una volta tutta la sua ignoranza in politica estera. Il desiderio di rivendicare una decisione che non appartiene solo al governo, la porta a fare dichiarazioni pubbliche senza che esista una decisione in tal senso. Il trasferimento della ambasciata romena - ha precisato il presidente - ci sarà solo alla fine di un'analisi che è in corso e con il parere positivo di tutte le istituzioni".



La reazione della premier Dancila è arrivata qualche ora dopo: "Non ho detto che sposterò io l'ambasciata - si è giustificata - ma che bisogna rispettare la Costituzione e fare tutti i passi necessari. Il presidente non ha fatto altro che deludermi, perchè io ho avuto un approccio corretto, nel rispetto della Costituzione. Ho espresso l'opinione che bisogna fare questo passo, ma è un'opinione personale", ha affermato Dancila, come riferito dai media a Bucarest. La Romania detiene fino a fine giugno la presidenza semestrale di turno del Consiglio europeo.



L'Ue dal canto suo ha fatto sapere che la sua posizione "rimane invariata, resta la stessa" sulla situazione di Gerusalemme. Lo ha ribadito una portavoce dell'Alto rappresentante Federica Mogherini dopo le dichiarazioni della premier Dancila. "Abbiamo visto i commenti della premier e del presidente" della Romania, "non spetta a noi commentare", ha aggiunto la portavoce.