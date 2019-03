Algeria: capo esercito chiede rimozione di Bouteflika

(ANSAmed) - ALGERI, 26 MAR - Il capo dell'esercito algerino ha chiesto di dichiarare l'anziano e malato presidente Abdelaziz Bouteflika "inadatto" alla carica. Il capo dello Stato ha rinunciato a candidarsi a un quinto mandato, sotto pressione della piazza, ma ha rinviato le presidenziali di aprile a data da destinarsi, di fatto prolungando sine die il suo quarto mandato. "Bisogna adottare una soluzione che garantisca l'accoglimento di tutte le rivendicazioni legittime del popolo algerino", "il rispetto delle disposizioni della Costituzione e la continuità della sovranità dello Stato; una soluzione di una natura tale da essere accettata da tutti", ha dichiarato il viceministro della Difesa e capo di Stato maggiore Ahmed Gaid Salah come riferisce il sito Tsa.

"E' una soluzione prevista dalla Costituzione nel suo articolo 102", ha aggiunto il militare in un discorso pronunciato durante una visita alla Quarta regione militare (Ouargla).

L'articolo riguarda la destituzione del capo dello Stato, ricorda il sito, notando che la procedura può essere avviata dal Consiglio costituzionale. Come noto questo organismo può determinare che il presidente é troppo malato per esercitare appieno le proprie funzioni e può chiedere al Parlamento di dichiararlo inadeguato a svolgerle.

Bouteflika é infermo dal 2013 a causa di un ictus. (ANSAmed).