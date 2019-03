Libia: il 30 riunione Onu, Lega Araba, Ue e Unione africana A Tunisi, prevista partecipazione Guterres

(ANSAmed) - TUNISI, 26 MAR - Una riunione di Lega Araba, Unione africana, Unione europea e Onu è prevista per sabato 30 marzo a Tunisi, a margine del 30mo Summit della Lega Araba. Lo ha reso noto il segretario generale della Lega araba, Ahmed Aboul Gheit che ha annunciato la partecipazione all'evento del segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres. In agenda i modi per arrivare ad una soluzione della crisi libica alla luce dei colloqui svoltisi a margine dell'ultimo summit dell'Unione africana e dei continui sforzi delle Nazioni Unite sullo stesso tema. (ANSAmed)