Siria: ministro Esteri Tunisia, posto naturale in Lega Araba Jhinaoui a vigilia vertice, per rientro serve decisione unanime

(ANSAmed) - TUNISI, 26 MAR - "La questione siriana è all'ordine del giorno di tutti gli incontri arabi e sarà discussa al Vertice di Tunisi". Lo ha detto il ministro degli Esteri tunisino, Khémaies Jhinaoui, in un'intervista alla Tap aggiungendo che "gli attuali processi politici richiedono ai leader arabi di interessarsi alla situazione in Siria per portare il Paese fuori dalla crisi e consentirgli di riconquistare il proprio posto all'interno della nazione araba".



"La Siria - ha detto ancora Jhinaoui - è un membro fondatore della Lega degli Stati arabi e il suo posto naturale è nel gruppo dei Paesi arabi. Tuttavia, la questione della sua reintegrazione dovrebbe essere una decisione unanime dei leader arabi come lo fu nel 2011, quando la sua appartenenza venne sospesa".



"La Tunisia, parte integrante del gruppo, non risparmierà nessuno sforzo in questa direzione, ma la decisione non è solo sua", ha precisato il ministro degli Esteri tunisino.



A livello bilaterale, le relazioni tra Tunisia e Siria non sono state interrotte, la Tunisia ha una rappresentanza diplomatica a Damasco ed è in contatto con lo Stato siriano e il suo governo dal 2014, ha spiegato Jhinaoui, con una cooperazione a livello di sicurezza. (ANSAmed)