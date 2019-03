Tunisia: sindaco La Marsa contro manifesti Re Saudita

TUNISI - Tra i vari messaggi di benvenuto che stanno comparendo per le strade di Tunisi in occasione della tenuta del Summit della Lega Araba il 31 marzo prossimo, stanno destando un certo stupore alcuni manifesti giganti, apparsi sulle principali arterie stradali della capitale, che riproducono l'effigie del Re Saudita Salman bin Abd al-Azīz Āl Saoud. Slim Meherzi, sindaco di La Marsa, a pochi chilometri da Tunisi, sulla propria pagina Facebook ha scritto: "Come sindaco di La Marsa, mi dissocio da tali manifesti, indegni del nostro Paese. La Tunisia, la mia Tunisia, non sarà mai al servizio di persone che non rispettano la dignità umana. Il nostro paese vale di più di questo". L'arrivo del Re Saudita a Tunisi è previsto per giovedì 28 marzo, secondo i media locali. La visita a Tunisi del principe ereditario saudita Mohamed Bin Salman nel novembre 2018, nell'ambito di un tour regionale che lo ha portato anche in Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Egitto, Algeria e Giordania, all'indomani dell'uccisione del giornalista Jahmal Khashoggi, aveva suscitato l'indignazione dal Sindacato nazionale giornalisti tunisini(Snjt) e dell'Unione nazionale delle Donne tunisine (Unft).(ANSAmed)