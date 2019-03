Algeria: media, si dimette capo Forum industriali

IL CAIRO - Ali Haddad, il presidente del Forum dei capi d'impresa (Fce) d'Algeria, uno dei pilastri del "sistema" di potere algerino, si è dimesso. Lo riferiscono media algerini fra cui il sito Tsa. Haddad, legato al presidente Abdelaziz Bouteflika, farà l'annuncio sabato in un consiglio esecutivo dell'organizzazione e sarà seguito da esponenti a lui "vicini", prevede il sito citando una "fonte sicura".



L'indiscrezione arriva il giorno dopo la richiesta dei militari di rimuovere Bouteflika per motivi di salute a causa dell'ictus che lo ha semiparalizzato dal 2013. I due sviluppi avvengono sull'onda di proteste contro il sistema di potere algerino in corso da oltre un mese nel Paese nordafricano.