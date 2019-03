ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 27 MAR - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: ROMA - Palazzo Farnese - Conferenza stampa di presentazione della IX edizione della rassegna cinematografica 'Rendez-vous - Nuovo Cinema Francese'.



ROMA - Sala Dalì - Conferenza dell'ispanista Prof. Gabriele Morelli su due importanti movimenti avanguardisti del Novecento, l'ultraismo spagnolo e il futurismo italiano.



TUNISIA - Prosegue la missione di una delegazione del Fondo Monetario Internazionale (Fmi) per la quinta revisione del maxi prestito finanziario del 2016 del valore di 2,4 mld in 4 anni (fino al 9/4). (ANSAmed).