ANSAmed - Oggi nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 27 MAR - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per oggi: TUNISIA - Al via la missione di una delegazione del Fondo Monetario Internazionale (Fmi) per la quinta revisione del maxi prestito finanziario del 2016 del valore di 2,4 mld in 4 anni (fino al 9/4).



STRASBURGO - Pe, sessione plenaria del Parlamento europeo.



(ANSAmed).