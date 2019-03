Golan: Arabia Saudita, posizione Usa viola carta Onu Delegato a Lega Araba, tentativo di legittimare l'occupazione

(ANSAmed) - TUNISI, 27 MAR - "Il riconoscimento da parte dell'amministrazione statunitense della sovranità israeliana sul Golan siriano è una flagrante violazione della Carta delle Nazioni Unite, i principi del diritto internazionale e le risoluzioni del Consiglio di sicurezza 242 del 1967 e 497 del 1981". Lo ha detto il delegato permanente dell'Arabia Saudita alla Lega Araba, Osama Ben Ahmed Naqli, all'apertura della riunione dei delegati permanenti e degli alti funzionari della Lega araba, denunciando la decisione dell'amministrazione Usa e respingendo categoricamente qualsiasi tentativo di indebolire i legittimi diritti arabi e gli obiettivi dell'iniziativa di pace araba di arrivare a una pace globale e duratura in tutti i territori arabi occupati. A questo proposito, Nagli ha anche affermato di respingere qualsiasi tentativo di "legittimare l'occupazione".



Per quanto riguarda il 29mo Summit arabo tenutosi nell'aprile 2018 a Dhahran, in Arabia Saudita, Naqli ha ricordato che il "Vertice di Al-Qods" è stato caratterizzato da diverse sfide politiche a livello arabo, regionale e internazionale, nonché a livello di azione araba congiunta. Il summit di Dahran ha affrontato questi problemi seriamente e con responsabilità, ha affermato Nagli. Il nostro obiettivo, ha aggiunto il delegato saudita, "è quello di servire legittime cause arabe e promuovere un'azione araba comune al fine di raggiungere lo sviluppo, garantire la stabilità e garantire la sicurezza e la pace globale".(ANSAmed).