Migranti: Ue valuta proroga 6 mesi Sophia, ma senza navi Resterebbero attivi solo aerei e attività addestramento libici

(ANSAmed) - BRUXELLES, 27 MAR - Una proroga della missione Sophia per altri sei mesi, ma senza l'impiego di unità navali: è questa l'ipotesi di accordo attualmente all'esame delle capitali dei 28 Paesi membri dell'Ue. La missione potrebbe andare avanti oltre la scadenza del 31 marzo, secondo quanto si è appreso, mantenendo solo l'attività svolta degli 'asset' aerei della missione e proseguendo l'azione di addestramento della Guardia costiera libica.



Il Comitato politico e di sicurezza Ue (Cops) è arrivato alla stesura di questa ipotesi di accordo dopo due giorni di discussioni. Il documento è ora all'esame delle capitali dell'Unione che dovrebbero dare una risposta oggi.



La missione EnavforMed, ribattezzata Sophia e a guida italiana, ha preso il via nel giugno del 2015. Lo scorso dicembre era stata prorogata di tre mesi nonostante tra i 28 non fosse stato trovato nessun accordo per modificarne le regole operative in base alle quali tutte le persone salvate in mare dalle unità navali partecipanti alla missione dovevano essere sbarcate in porti italiani. I compiti 'istituzionali' di Sophia sono sempre stati quelli di contrasto ai traffici illeciti nel Mediterraneo centrale, da quelli di esseri umani al contrabbando di petrolio, e l'addestramento della Guardia costiera libica.



Una scelta come quella all'esame dei 28 consentirebbe di far proseguire Sophia senza modificarne mandato e regole, ma limitandosi a eliminare il suo 'braccio' navale. Sul tavolo del Cops il Servizio per l'azione esterna (Seae) Ue aveva messo due ipotesi in caso di mancato accordo tra i 28 sui porti di sbarco delle persone salvate in mare: la chiusura definitiva della missione e l'apertura di una nuova missione dedicata esclusivamente all'addestramento della Guardia costiera libica.(ANSAmed).