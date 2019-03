Salvini, migranti dirottano mercantile, diretti verso Malta

ROMA - "C'è in corso un'ipotesi di dirottamento di un mercantile che stava arrivando in Libia dopo aver soccorso migranti e che invece ora sta dirigendosi a nord, verso Malta o Lampedusa". Lo afferma Matteo Salvini. "Non siamo più ai soccorsi, sarebbe il primo atto di pirateria in alto mare, con migranti che hanno dirottato il mercantile che era arrivato a 6 miglia dalla costa libica. Sappiano che l'Italia la vedranno col cannocchiale", aggiunge il ministro dell'Interno.



Il Viminale conferma che il mercantile Elhiblu I con un gruppo di migranti a bordo, salvati da un naufragio nello specchio d'acqua della Libia, sta facendo rotta verso nord. Il ministero parla di "un cambio di rotta repentino, dopo che la motonave era arrivata fino a 6 miglia dall'ingresso del porto di Tripoli". Sempre in mattinata una motovedetta libica aveva intercettato e salvato 120 migranti naufragati in acque di ricerca e soccorso libiche e sta rientrando a Tripoli.