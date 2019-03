Summit Lega Araba, al via lavori preparatori a Tunisi Consiglio economico e sociale per promozione diritti alla salute

(ANSAmed) - TUNISI, 27 MAR - Con la riunione degli alti funzionari del Consiglio economico e sociale della Lega Araba sono iniziati a Tunisi i lavori preparatori del 30mo Summit della Lega Araba che si terrà domenica prossima nella capitale tunisina. Il Consiglio economico e sociale ha approvato una proposta della Tunisia per attuare una strategia di promozione dei diritti sociali e alla salute della popolazione anziana nei paesi arabi. Lo ha detto il portavoce del Summit, Mahmoud Khemiri, in una conferenza stampa tenutasi alla Città della Cultura della capitale, aggiungendo che la riunione dei paesi arabi del 31 marzo fornirà l'opportunità di discutere misure per alleviare la sofferenza dei rifugiati e dei migranti nella regione araba e la possibilità di creare un fondo di sostegno per la Palestina.



Per quanto riguarda la possibilità di unire i due vertici sullo sviluppo (economico e sociale) e politico, Khemiri ha affermato che questa decisione verrà presa oggi. Le riunioni preparatorie degli alti funzionari del Consiglio economico e sociale sono state "positive", ha proseguito il portavoce, aggiungendo che una relazione preliminare sarà pubblicata prima della riunione dei ministri degli Affari sociali e dell'Economia dei paesi arabi. Si tratta della terza volta nella storia che Tunisi ospita il vertice della Lega Araba.(ANSAmed).