ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 28 MAR - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: MANOUBA (TUNISIA) - Festival interculturale di musica, arte, teatro nell'ambito del progetto 'Fari culturali del Mediterraneo' sostenuto dal Ministero dei Beni culturali e che proseguirà in Spagna, Grecia e Italia (fino al 31).



TUNISI - Visita del re saudita Salman bin Abd al-Azīz Āl Saoud.



ASSISI - Visita del re giordano Abdullah II che riceve la 'lampada della pace' dal Custode del Sacro Convento di Assisi Padre Mauro Gambetti.



Belgrado - Visita del commissario Ue all'allargamento Johannes Hahn. TUNISIA - Prosegue la missione di una delegazione del Fondo Monetario Internazionale (Fmi) per la quinta revisione del maxi prestito finanziario del 2016 del valore di 2,4 mld in 4 anni (fino al 9/4). (ANSAmed).