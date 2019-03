Reali Giordania in arrivo ad Assisi per 'Lampada della Pace'

ROMA - C'è grande attesa ad Assisi per l'arrivo, previsto per oggi, del Re di Giordania, Abdullah II, e della Regina Rania, per partecipare domani, nella Basilica di San Francesco, alla cerimonia di consegna, da parte del Custode del Sacro Convento di Assisi Padre Mauro Gambetti, della 'Lampada della Pace' a Sua Maestà Abdullah II. Da questa mattina è attivo nella città cristiana un servizio di sicurezza per permettere a pellegrini e turisti di accedere agevolmente alle basiliche e di assistere all'evento lungo il percorso stabilito.



Dopo il premio Nobel per la Pace Juan Manuel Santos e la cancelliera tedesca Angela Merkel, Re Abdullah II riceverà la Lampada della Pace in segno di riconoscimento per "la sua azione e il suo impegno tesi a promuovere i diritti umani, l'armonia tra fedi diverse e l'accoglienza dei rifugiati".



Angela Merkel sarà presente alla cerimonia di domani, alla quale parteciperanno, tra gli altri, il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, e il presidente della Cei, il cardinale Gualtiero Bassetti. Si tratta di "un momento storico quello che si appresta a vivere la comunità francescana di Assisi", ha dichiarato il direttore della Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi, Padre Enzo Fortunato. "Domani dalla Basilica di San Francesco partirà il messaggio di pace, dialogo e inclusione, in un periodo storico segnato dalla riedificazione di muri e odio tra civiltà". L'evento si terrà "a 800 anni esatti dall'incontro tra san Francesco e il Sultano, a sottolineare che il dialogo tra fedi e culture debba essere eterno. È questo un anno importante per la famiglia francescana e oggi, come allora, è protagonista il Medio Oriente", ha concluso.



Questa sera alle 21 si terrà un incontro, presso l'Istituto Serafico di Assisi, dal titolo "Europa: continente o comunità?", a cui parteciperanno tra l'altro Antonio Tajani e la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini. Modera il giornalista Fausto Belia.