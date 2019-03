ANSAmed - Agenda settimanale dal 1 al 7 aprile

(ANSAmed) - ROMA, 29 MAR - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 1 al 7 aprile: LUNEDI' 1 APRILE TUNISI - Al via il secondo forum sulla cooperazione araba-cinese (anche il 2).



RABAT - All'Istituto italiano di Cultura, inaugurazione della mostra 'Tarshito incontra il Marocco. Opere di Tarshito con Sadhik Haddari' (fino al 4 maggio).



ROMA - Residenza dell'ambasciatore giordano, Fayiz Khouri, ore 16. 'Country presentation' dedicata al Regno hashemita di Giordania.



ROMA - Ue, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte riceve il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker.



MARTEDI' 2 APRILE DOHA - Visita del presidente del Consiglio Giuseppe Conte (fino al 4).



TUNISI - Al via la terza edizione del 'Tunisia Digital Summit' con la partecipazione di 1.000 tra imprenditori, studenti ed esperti (anche il 3).



CITTA' DEL VATICANO - Anniversario della morte di Papa Giovanni Paolo II.



ROMA - Ue, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceve il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker.



MERCOLEDI' 3 APRILE BRUXELLES - Ue, discorso dell'Alto rappresentante della politica Estera, Federica Mogherini, alla Conferenza 'La sicurezza del Cibo in tempi di crisi'.



BRUXELLES - Ue, il commissario Dimitris Avramopoulos riceve Toto Martello, sindaco di Lampedusa e Linosa.



ROMA - Si apre la IX edizione di 'Rendez Vous - il Festival del nuovo cinema francese', che toccherà con appuntamenti specifici anche in altre città tra cui Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Torino (fino all'8/4).



GIOVEDI' 4 APRILE ROMA - Conservatorio Santa Cecilia - Concerto 'In viaggio con Yunus Emre e Francesco d'Assisi', organizzato dall'Istituto Yunus Emre di Roma per raccontare attraverso la musica la storia di due pellegrini, vissuti nella stessa epoca con la stessa filosofia di vita.



ROMA - Al via il festival di cinema albanese 'Albania si gira! L'Italia e gli italiani nella cinematografia albanese durante e dopo il comunismo' (fino al 7 aprile).



VENERDI' 5 APRILE TUNISI - Al via la 35esima edizione della Fiera internazionale del libro (fino al 14 aprile).



SABATO 6 APRILE TUNISI - Concerto di Giovanni Caccamo 'La mia musica, il mio Paese'.



DINARD - SAINT MALO (FRANCIA) - Ue, Riunione dei Ministri degli Esteri del G7, con l'Alto rappresentante della politica Estera, Federica Mogherini (anche il 6). (ANSAmed).



DOMENICA 7 APRILE VERONA - Ue, visita del commissario Phil Hogan in occasione dell'inaugurazione dell'edizione 2019 del 'Vinitaly', la più grande manifestazione dedicata al mondo del vino.



(ANSAmed).