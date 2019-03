Assisi, consegnata la Lampada della Pace al re di Giordania

ASSISI - Il custode del Sacro Convento di Assisi, padre Mauro Gambetti, ha consegnato la 'Lampada della Pace' a re Abdullah II di Giordania "per la sua azione e l'impegno tesi a promuovere i diritti umani, l'armonia tra fedi diversi e l'accoglienza dei rifugiati".



"Permettetemi di ringraziare il premier Giuseppe Conte.



L'Italia è un grande amico della Giordania, un partner importante negli sforzi per la pace, soprattutto nella mia regione", ha detto re Abdullah dopo aver ricevuto il riconoscimento della comunità francescana. Il re ha quindi salutato quella che ha definito "la mia cara amica Angela Merkel" ed ha iniziato il suo discorso chiedendo un minuto di silenzio per le vittime nelle moschee di Christchurch e per "tutte le vittime dell'odio".



"Milioni di persone sono fuggite dalla guerra e dalla violenza" in Siria e "il paese vicino non ha chiuso gli occhi", alla "crudeltà della guerra ha risposto con umanità, aiutando chi ha perso tutto", ha ricordato Angela Merkel nel suo intervento. La Giordania, un paese con 10 milioni di abitanti, "ha concesso protezione a più di 770mila profughi dalla Siria, e sono solo cifre ufficiali. E' come se la Germania ne accogliesse 5 milioni, l'Italia 4 milioni: noi europei ne siamo consapevoli, questo ci impone il massimo rispetto ma anche la solidarietà e in futuro dobbiamo essere pronti a dare una mano alla Giordania", ha aggiunto la cancelliera.