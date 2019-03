Egitto: scarcerato blogger icona Primavera araba

IL CAIRO - E' stato scarcerato oggi in Egitto Alaa Abdel Fattah, il blogger icona della Primavera araba che ha scontato 5 anni di carcere per aver preso parte a una manifestazione non autorizzata nel 2013. Sebbene sia stato scarcerato, per i prossimi cinque anni il blogger dovrà però restare a disposizione della polizia quantomeno con obbligo di firma quotidiano nel commissariato della sua zona. Lo riferiscono vari media come il sito arabo della Bbc.



Dalle informazioni in circolazione sui media non é chiaro al momento se saranno imposte ad Alaa Abdel Fattah altre limitazioni previste dalla normativa egiziana e applicate ad esempio al fotoreporter Mahmoud Abu Zaid, detto "Shawkan", condannato per la copertura giornalistica della sanguinosa repressione dell'agosto 2013: anch'egli rilasciato dopo cinque anni di reclusione questo mese, dovrà passare la notte in una stazione di polizia per il prossimo lustro e non potrà gestire proprietà finanziarie per lo stesso periodo. In teoria c'è anche la possibilità che la firma venga raccolta presso l'abitazione di Alaa da un poliziotto dato che lo scopo delle autorità e controllare che non si allontani.