Lega Araba: oggi riunione ministri a Tunisi in vista vertice Summit in programma domenica

(ANSAmed) - TUNISI, 29 MAR - Si apre oggi a Tunisi la riunione dei ministri degli Esteri dei Paesi arabi, preparatoria del vertice della Lega Araba in programma domenica nella capitale tunisina. In agenda incontri in gran parte a porte chiuse dedicati alla revisione del programma di lavoro, ai progetti di risoluzioni preparati dagli alti funzionari e i delegati permanenti, nonché a quelli presentati dal Consiglio economico e sociale, con bozze di risoluzione che saranno presentate al vertice di domenica.



In agenda anche gli ultimi sviluppi politici nella questione palestinese, il conflitto arabo-israeliano, l'attuazione dell'iniziativa di pace araba, il rafforzamento del bilancio dello stato palestinese, gli ultimi sviluppi in Siria, il fascicolo delle Alture del Golan siriano, e la situazione in Libia, Yemen, Sudan, Somalia e Libano.



I ministri degli Esteri arabi discuteranno anche dell'occupazione da parte dell'Iran di tre isole nel Golfo Persico, della possibilità di assumere una posizione comune contro le violazioni della sovranità irachena da parte delle forze armate turche, della rimozione del 75% del debito iracheno e del consolidamento della strategia araba per combattere il terrorismo.(ANSAmed).