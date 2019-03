Migranti: Governo, scongiurare inopinata chiusura 'Sophia' Tofalo, operazione importante per stabilità, va rivista

(ANSAmed) - ROMA, 29 MAR - La missione europea EunavforMed Sophia, appena prorogata per sei mesi fino al 30 settembre 2019 ma senza navi, ha prodotto molti "successi" e il governo italiano vuole "scongiurare il rischio di un'inopinata chiusura definitiva dell'operazione", che però deve essere rivista in modo "più in linea con gli interessi nazionali". Lo ha detto il sottosegretario alla Difesa, Antelo Tofalo, rispondendo ad una interpellanza alla Camera.



"Il destino di EunavforMed Sophia, di cui l'Italia ha la leadership sin dal suo lancio - ha proseguito Tofalo - rimane per il dicastero e per l'intero Esecutivo questione urgente e fondamentale per evitare il rischio di compromettere il contributo alla stabilità non solo della regione libica, ma anche del Mediterraneo centrale e del nostro stesso Paese". In quasi quattro anni di attività, ricorda il sottosegretario, "Sophia ha conseguito risultati eccellenti sia nel contrasto al traffico di esseri umani - attraverso il pattugliamento e l'addestramento - sia nella lotta al contrabbando di prodotti petroliferi, sia contribuendo ad attuare l'embargo di armi in Libia". In particolare, "nel 2018 gli arrivi da Libia e Tunisia sono calati dell'87 per cento rispetto all'anno precedente, e nel primo bimestre di quest'anno il calo è stato circa il 96 per cento. Non solo: dall'inizio dell'operazione oltre 150 sono stati i sospetti scafisti consegnati all'autorità giudiziaria, oltre 550 i natanti neutralizzati e 325 le unità della guardia costiera libica formate che nel 2018 hanno soccorso circa 13 mila migranti, il 44% del totale".(ANSAmed).