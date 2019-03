Ong, su porti sicuri Libia Viminale mente e copre atrocità

(ANSAmed) - ROMA, 28 MAR - "Gli schiamazzi del Viminale sulla Libia e le cosiddette Ong raccontano della difficoltà del governo nel continuare a giustificare le sue politiche illegali e disumane". È quanto scrive sul suo sito web Mediterranea Saving Humans, la rete delle associazioni italiane che con Nave Mare Jonio si alterna nel Mediterraneo con le Ong Open Arms e Sea Watch, dopo che "fonti del Viminale" hanno annunciato che anche per la Ue la Libia ha porti sicuri.



"La vaga affermazione della Commissione europea - prosegue Mediterranea - relativa solo all'autoassegnazione della zona Sar da parte della Libia, contrasta con la chiarissima affermazione della portavoce della Commissione europea per la migrazione, Natasha Bertaud, che solo pochi mesi fa dichiarava senza mezzi termini che "non ci saranno mai dei rimpatri dell'Ue verso la Libia o navi europee che rimandano i migranti in Libia. Questo è contro i nostri valori, il diritto internazionale e quello europeo. Siamo ben al corrente della situazione inumana per molti migranti in Libia".(ANSAmed).