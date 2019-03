Tunisia: iniziata visita ufficiale re Saudita Salman Delegazione Riad parteciperà a Summit Lega Araba

(ANSAmed) - TUNISI, 29 MAR - Accolto all'aeroporto di Tunisi con tutti gli onori del caso dal presidente della Repubblica tunisina, Beji Caid Essebsi, il re saudita Salman bin Abd al-Aziz al Saud, accompagnato da una nutrita delegazione di principi, ministri e alti funzionari del Regno, ha iniziato la sua visita ufficiale in Tunisia.



In un comunicato la presidenza tunisina ha precisato che "questa visita rientra nell'ambito della promozione delle straordinarie relazioni storiche tra Tunisi e Riad e il desiderio comune di espansione in tutti i settori per servire gli interessi dei due popoli".



"Le relazioni tra Tunisia e Arabia Saudita si sono sviluppate ulteriormente a seguito della visita del presidente Essebsi a Riad nel dicembre 2015, seguita dalle visite degli alti funzionari di entrambi i Paesi, inclusa la visita di lavoro e amicizia del principe ereditario Mohammed bin Salman in Tunisia nel novembre 2018", ricorda la presidenza tunisina.



Salman e la sua delegazione parteciperanno domenica prossima nella capitale tunisina al 30mo summit dei Paesi della Lega Araba. (ANSAmed).