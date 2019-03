Turchia: ultimi comizi per le amministrative di domenica Campagna Erdogan in piazza a Istanbul, 'sono uno di voi'

(ANSAmed) - ISTANBUL, 29 MAR - Ultimi comizi in Turchia in vista del voto amministrativo di domenica in tutto il Paese.



Alle urne sono chiamati 57 milioni di elettori per eleggere sindaci, consiglieri comunali e altre figure di amministratori locali. La campagna si concluderà ufficialmente domani pomeriggio, a poche ore dall'apertura delle urne. Il presidente Recep Tayyip Erdogan si è speso in prima persona in queste settimane con decine di comizi, parlando di un voto cruciale per la "sopravvivenza" della nazione contro presunte minacce di nemici interni ed esterni. Da stamani sono in corso altri suoi comizi a Istanbul, con ben 8 raduni in altrettanti quartieri sulle sponde europea e asiatica della megalopoli sul Bosforo. "Conoscete bene il vostro fratello Tayyip. È sempre stato con voi come sindaco, primo ministro e presidente. Non siamo venuti dallo spazio. Sono sempre stato uno di voi", ha detto in uno dei discorsi a sostegno del suo candidato, l'ex premier Binali Yildirim, che appare in leggero vantaggio nei sondaggi su Ekrem Imamoglu.



Altra sfida cruciale è quella nella capitale Ankara, dove il candidato dell'opposizione Mansur Yavas - sconfitto di misura 5 anni fa dopo uno scrutinio molto contestato - viene dato come favorito rispetto all'ex ministro Mehmet Ozhaseki. A Smirne, terza città del Paese e roccaforte laica, i sondaggi vedono nettamente in testa il candidato del socialdemocratico Chp, Tunc Soyer. (ANSAmed).