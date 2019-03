Gaza: razzi sul Neghev, Israele colpisce obiettivi Hamas Proseguono sforzi egiziani per stabilizzare cessate il fuoco

(ANSAmed) - TEL AVIV, 31 MAR - Cinque razzi sono stati sparati la scorsa notte dalla Striscia di Gaza verso il Neghev, dove sono caduti senza provocare danni ne' vittime. Lo ha riferito la radio militare israeliana. In reazione, ha aggiunto l'emittente, obiettivi militari di Hamas sono stati colpiti dal fuoco di carri armati israeliani.



Questi incidenti si sono verificati dopo che quattro dimostranti palestinesi sono rimasti uccisi dal fuoco israeliano durante incidenti di confine verificatisi nella notte di venerdi' e ieri, nel corso della cosiddetta Marcia del Milione organizzata da Hamas. Proseguono intanto gli sforzi egiziani per stabilizzare intese per un cessate il fuoco che includono una serie di provvedimenti a favore dell'economia di Gaza.



(ANSAmed).