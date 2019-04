Italia-Malta avviano cooperazione più intensa su migranti

ROMA - Dando seguito a quanto concordato nella loro riunione a Roma del 20 marzo, il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, e il ministro degli Esteri e della Promozione Commerciale di Malta, Carmelo Abela, hanno dato avvio a una più intensa e sistematica consultazione reciproca al fine di coordinare le rispettive posizioni, con particolare riguardo agli aspetti di politica estera relativi al governo dei flussi migratori. In questo quadro, Italia e Malta assumeranno anche iniziative congiunte nell'ambito dei negoziati sul Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027, al fine di garantire maggiori stanziamenti per una più incisiva azione per la cooperazione e lo sviluppo dei Paesi di origine e di transito dei flussi migratori.



"Sono sicuro che con La Valletta riusciremo ad instaurare un'ottima collaborazione contro scafisti e clandestini". Lo dice il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini dopo che le autorità di La Valletta hanno confermato l'incriminazione per terrorismo dei tre migranti del mercantile turco dirottato verso Malta. "Tre incriminati per terrorismo, di cui due minorenni - aggiunge Salvini - All'estero colpiscono i pirati e mercanti di uomini, in Italia chiedono di processare il ministro dell'Interno per sequestro di persona. Io non mollo". (ANSAmed).