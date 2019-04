Lega Araba, chiuso il 30.mo vertice, restano divisioni Dichiarazione finale respinge posizione Usa su alture del Golan

(ANSAmed) - TUNISI, 01 APR - Si è concluso con una dichiarazione finale congiunta il 30mo Summit dei Paesi della Lega Araba di Tunisi, che ha visto 21 nazioni partecipanti, con 6000 delegati. Nella dichiarazione i paesi arabi in particolare rigettano in blocco la posizione americana del riconoscimento della sovranità israeliana sulle Alture del Golan, rifiutano ogni intervento militare in Libia e prendono la decisione di creare un fondo di sostegno alla Palestina da 100 milioni di dollari al mese. All'ordine del giorno di questo summit, che doveva essere quello del rilancio di una nuova azione araba comune, anche le grandi sfide della regione, ovvero il terrorismo internazionale, la crisi libica, il conflitto nello Yemen, la possibile riammissione della Siria nella Lega Araba (che continua ad rimanere un tema delicato) e la disputa Arabia Saudita-Iran. Su molti di questi temi non sono mancate divisioni e contrasti. Tra i leader presenti il Re Salman dell'Arabia Saudita, il principe ereditario del Qatar, l'Emiro del Kuwait, il presidente iracheno e quello palestinese, l'egiziano Abd al-Fattah al-Sisi.



Tra gli assenti: il Re del Marocco Mohamed VI, il presidente algerino Abdelaziz Bouteflika. Non sono mancati i colpi di scena, quali la partenza anticipata dell'Emiro del Qatar Tamim Ben Hamad Ben Khalifa al-Thani, prima del suo discorso, pare a causa di divergenze con il Re Saudita Salman. Il presidente tunisino Beji Caid Essebsi nel chiudere il vertice ha comunque sottolineato che non verranno risparmiati sforzi nella direzione di una maggiore unione, specificando che "la nazione araba è in grado oggi di superare le difficoltà e di affrontare le sfide che sorgono alla luce della sua determinazione e del suo potenziale umano" e che la "Tunisia collaborerà con i paesi arabi per consolidare la solidarietà e coordinare gli sforzi per servire gli interessi delle persone". (ANSAmed)