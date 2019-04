Migranti: Italia vota contro rafforzamento Frontex

(ANSAmed) - BRUXELLES, 1 APR - Gli ambasciatori di Italia, Spagna e Slovenia, oggi alla riunione dei 28 rappresentanti presso la Ue, hanno votato contro l'ok all'accordo informale tra le istituzioni dell'Unione, per rafforzare Frontex con 10mila agenti entro il 2027.



L'intesa, che ha ottenuto la luce verde degli altri 25 Paesi, ora dovrà essere adottata in modo formale da Consiglio e Parlamento Ue.



Secondo quanto si apprende, l'Italia ha dato pollice verso perché come già più volte affermato nei mesi scorsi, il rafforzamento di Frontex non rispecchia l'approccio olistico chiesto da Roma, sottrae risorse nazionali e dal bilancio comunitario, che potrebbero essere invece spese in altro modo.



(ANSAmed).