Turchia: riparte conto voti, opposizione in testa a istanbul Dopo 10 ore di stop e caos, per Imamoglu vantaggio 28 mila voti

(ANSAmed) - ISTANBUL, 1 APR - Dopo un'interruzione di circa 10 ore che ha scatenato caos e polemiche, è ripartito il conteggio dei voti finali da parte della Commissione elettorale suprema (Ysk) in Turchia per l'elezione del sindaco di Istanbul.



Per la prima volta, quando mancano solo 84 seggi da scrutinare su 31.186, il candidato dell'opposizione Ekrem Imamoglu risulta in vantaggio di circa 28 mila voti su Binali Yildirim. Secondo quanto riferito dal presidente dell'Ysk, Sadi Guven, Imamoglu ha al momento 4.159.650 voti, mentre Yildirim si ferma a 4.131.761. L'esito del voto è cruciale perché la megalopoli sul Bosforo rappresenta il cuore economico del Paese. Se le forze del presidente Recep Tayyip Erdogan dovessero perderne il controllo dopo 25 anni, come avvenuto anche nella capitale Ankara, si tratterebbe di una svolta nella politica turca.



Nella notte, entrambi i candidati avevano rivendicato la vittoria. L'Akp di Erdogan aveva sostenuto di aver vinto di 3.870 voti, mentre i socialdemocratici del Chp avevano parlato di una differenza di 27.919 schede a loro favore. (ANSAmed).