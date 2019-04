ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 2 APR - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: DOHA - Visita del presidente del Consiglio Giuseppe Conte (fino al 4).



TUNISI - Terza edizione del 'Tunisia Digital Summit' con la partecipazione di 1.000 tra imprenditori, studenti ed esperti.



BRUXELLES - Ue, discorso dell'Alto rappresentante della politica Estera, Federica Mogherini, alla Conferenza 'La sicurezza del Cibo in tempi di crisi'.



BRUXELLES - Ue, il commissario per le Migrazioni Dimitris Avramopoulos riceve Toto Martello, sindaco di Lampedusa e Linosa.



ROMA - Si apre la IX edizione di 'Rendez Vous - il Festival del nuovo cinema francese', che toccherà con appuntamenti specifici anche altre città tra cui Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Torino (fino all'8).



RABAT - Istituto italiano di Cultura - mostra 'Tarshito incontra il Marocco. Opere di Tarshito con Sadhik Haddari' (fino al 4 maggio).



