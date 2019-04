ANSAmed - Oggi nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 2 APR - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per oggi: DOHA - Visita del presidente del Consiglio Giuseppe Conte (fino al 4).



TUNISI - Al via la terza edizione del 'Tunisia Digital Summit' con la partecipazione di 1.000 tra imprenditori, studenti ed esperti (anche il 3).



CITTA' DEL VATICANO - Anniversario della morte di Papa Giovanni Paolo II.



ROMA - Ue, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceve il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker.



TUNISI - Si conclude il secondo forum sulla cooperazione araba-cinese.



RABAT - All'Istituto italiano di Cultura, inaugurazione della mostra 'Tarshito incontra il Marocco. Opere di Tarshito con Sadhik Haddari' (fino al 4 maggio). (ANSAmed).