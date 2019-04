Israele: media, avvertimento di Netanyahu a Hariri 'Impianto missili precisi Hezbollah avrà conseguenze'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 2 APR - Durante la recente spola fra Israele e Libano il segretario di Stato Mike Pompeo ha inoltrato al premier libanese Saad Hariri un "avvertimento minaccioso" del suo omologo israeliano Benyamin Netanyahu. Lo riferisce oggi Maariv secondo cui Israele ha messo in guardia il governo libanese da possibili conseguenze legate ad un nuovo impianto per la realizzazione di missili ad alta precisione che - secondo Israele - gli Hezbollah hanno messo a punto in territorio libanese.



Attraverso Pompeo - aggiunge Maariv- Israele ha fatto sapere al Libano che l'iniziativa attribuita agli Hezbollah rischia di innescare una escalation fra i due Paesi.



Nei mesi scorsi altre tensioni si erano verificate fra Israele e Libano con la scoperta e la neutralizzazione da parte dell' esercito israeliano, lungo il confine fra i due Paesi, di tunnel militari degli Hezbollah che penetravano nell'Alta Galilea.(ANSAmed).