Macedonia nord:Tsipras a Skopje,storica visita premier greco

SKOPJE - Il premier greco Alexis Tsipras è giunto stamane a Skopje, in una visita ufficiale considerata storica da ambo le parti, la prima di un capo di governo ellenico nella capitale macedone dall'indipendenza del Paese ex jugoslavo nel 1991, resa possibile dall'accordo fra i due Paesi sul nuovo nome di quella che è ora ufficialmente la Repubblica della Macedonia del nord. Tsipras, che è stato accolto all'aeroporto dal ministro della difesa macedone Radmila Shekerinska, è accompagnato da una folta delegazione di ministri che firmeranno una serie di accordi bilaterali con i colleghi macedoni. Dopo i colloqui con il premier macedone Zoran Zaev e il capo del parlamento Talat Dzaferi, Tsipras parteciperà nel pomeriggio a un Forum economico bilaterale con la presenza di imprenditori dei due Paesi.

L'accordo sul nome, che ha posto fine a una disputa quasi trentennale, ha sbloccato i rapporti fra Atene e Skopje, con l'eliminazione del veto che la Grecia poneva al processo di integrazione del Paese vicino in Nato e Ue. E da esso viene un contributo a una maggiore stabilita' nell'intera regione balcanica. Dopo la firma in febbraio del protocollo di adesione della Macedonia del nord alla Nato, si aspetta ora la ratifica del documento da parte di tutti i 29 stati membri per ufficializzare l'adesione di Skopje all'Alleanza atlantica. E si attende che in giugno dal Bruxelles arrivi il via libera all'avvio del negoziato di adesione della Macedonia del nord all'Unione europea.