Marocco: partner democrazia a Congresso Consiglio d'Europa Fassino, indirettamente favorisce stabilità bacino Mediterraneo

(ANSAmed) - STRASBURGO, 2 APR - Il Marocco è il primo Paese a ottenere lo statuto di 'partner per la democrazia' al Congresso del Consiglio d'Europa. "Questo statuto, creato nel 2014, è uno strumento specifico per Paesi vicini per offrire un quadro privilegiato di dialogo, cooperazione, contatto istituzionale regolare", spiega Piero Fassino (Pd), portavoce del Congresso per il partenariato Mediterraneo del Sud, aggiungendo che "lavorare per la democrazia locale in Marocco è un modo di lavorare indirettamente per la stabilità dei Paesi vicini".



Fassino sottolinea anche che il Marocco "sta già collaborando con il Congresso nell'ambito dell'ambiziosa riforma sulla regionalizzazione del Paese, una riforma importante che il Congresso sta accompagnando e assistendo sul piano tecnico e politico". Con lo statuto di partner per la democrazia il Marocco può inviare una delegazione composta di sei membri effettivi e altrettanti supplenti, che parteciperà ai lavori del Congresso.



Il Paese è già membro della Commissione di Venezia, ha ratificato diverse convenzioni del Consiglio d'Europa e il parlamento marocchino ha lo statuto di partner della democrazia con l'Assemblea parlamentare sin dal 2011. (ANSAmed)