Papa: reagire a idee xenofobe e chiusure anti-migranti

CITTA' DEL VATICANO - Nel terzo capitolo dell'esortazione post-sinodale "Christus vivit", il Papa presenta "i migranti come paradigma del nostro tempo", e ricorda i tanti giovani coinvolti nelle migrazioni. "In alcuni Paesi di arrivo, i fenomeni migratori suscitano allarme e paure, spesso fomentate e sfruttate a fini politici. Si diffonde così una mentalità xenofoba, di chiusura e di ripiegamento su se stessi, a cui occorre reagire con decisione", afferma Francesco.



"La preoccupazione della Chiesa riguarda in particolare coloro che fuggono dalla guerra, dalla violenza, dalla persecuzione politica o religiosa, dai disastri naturali dovuti anche ai cambiamenti climatici e dalla povertà estrema", afferma il Pontefice: sono alla ricerca di un'opportunità, sognano un futuro migliore. Altri migranti sono "attirati dalla cultura occidentale, nutrendo talvolta aspettative irrealistiche che li espongono a pesanti delusioni. Trafficanti senza scrupolo, spesso legati ai cartelli della droga e delle armi, sfruttano la debolezza dei migranti", mentre "va segnalata la particolare vulnerabilità dei migranti minori non accompagnati". I giovani migranti spesso sperimentano anche uno sradicamento culturale e religioso. Francesco chiede "in particolare ai giovani di non cadere nelle reti di coloro che vogliono metterli contro altri giovani che arrivano nei loro Paesi, descrivendoli come soggetti pericolosi".