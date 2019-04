Algeria: Francia, voltata importante pagina della storia 'Proseguire transizione democratica con calma e responsabilità'

(ANSAmed) - PARIGI, 3 APR - "Il presidente Bouteflika ha annunciato le sue dimissioni. Si volta una pagina importante della storia dell'Algeria": è quanto afferma in una nota il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian.



"Il popolo algerino - si prosegue nel comunicato - ha dimostrato in queste ultime settimane, attraverso una continua mobilitazione, degna e pacifica, che era determinato a far sentire la propria voce. Siamo fiduciosi sulla capacità di tutti gli algerini di proseguire questa transizione democratica nello stesso spirito di calma e di responsabilità". (ANSAmed).