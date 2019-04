Gaza: Console italiano Sokolowicz visita centri Unrwa

(ANSAmed) - GERUSALEMME, 3 APR - Il console generale a Gerusalemme, Fabio Sokolowicz, durante una missione oggi nella Striscia di Gaza, ha visitato il centro di distribuzione di aiuti alimentari di Tuffah e il centro di salute di Burej, entrambi gestiti da Unrwa, Agenzia che si occupa di fornire servizi primari a 1.3 milioni di rifugiati della Striscia (su un totale di 2 milioni di abitanti). Lo rende noto un comunicato del Consolato secondo cui la missione ha permesso "di toccare con mano il ruolo essenziale dell'Agenzia Onu, cui l'Italia assicura un importante contributo, per evitare il collasso dell'enclave palestinese". Il centro di distribuzione alimentare di Tuffah - è stato ricordato - "e' uno dei 10 centri di distribuzione di aiuti alimentari che a Gaza assicurano alimenti di base (tra cui riso e farina) a circa 1 milione di rifugiati palestinesi in stato di povertà estrema". L'ospedale di Burej e' invece "uno dei 22 centri sanitari che somministrano cure primarie ai rifugiati, con una media di oltre 3 milioni di visite l'anno". Proprio in questi giorni - ha infine sottolineato il Consolato - e' in visita in Italia il Commissario Generale di Unrwa, l'agenzia Onu per i rifugiati palestinesi, Pierre Krahenbuhl. (ANSAmed).