Israele: Gantz pensa a governo con centro-destra e destra Per impedire stallo e sbarrare strada a Netanyahu

(ANSAmed) - TEL AVIV, 3 APR - Per superare il sostanziale stallo politico che potrebbe uscire dal voto del 9 aprile, il leader del partito 'Blu-Bianco' Benny Gantz, se avrà il vantaggio di almeno 4 seggi su Benyamin Netanyhau, intende proporre una coalizione di governo con il centro-destra di Moshè Kahlon, con i partiti religiosi e anche con l'ultra destra di 'Zehut' il partito di Moshè Feiglin. Una manovra complessa - hanno rivelato fonti del partito, citate dai media - che ha però un punto di forza: la convinzione di Gantz e degli altri partiti che un prossimo governo guidato da Netanyahu non possa contare che su 8 mesi di vita fino alla incriminazione definitiva del premier, già perseguito in questo senso dall'Avvocato generale dello stato Avichai Mandelblit.



(ANSAmed)