Israele: sondaggio, Likud supera di misura centristi Gantz Avanzano i laburisti di Gabbai

(ANSAmed) - TEL AVIV, 3 APR - In un nuovo sondaggio di opinione condotto pochi giorni prima del voto il Likud e' riuscito a superare, sia pure di misura, i rivali del partito centrista Blu-Bianco di Benny Gantz. Secondo questo sondaggio, condotto dalla rete televisiva Canale 13, il partito di Benyamin Netanyahu otterrebbe oggi 29 dei 120 seggi del parlamento, mentre Gantz ne riceverebbe solo 28. Spicca la forte avanzata dei laburisti di Avi Gabbai, con 14 seggi, quattro in piu' rispetto al sondaggio precedente.



Secondo Canale 13, il blocco dei partiti di centro-destra avrebbe oggi 62 dei 120 seggi e Netanyahu - se questi dati fossero confermati nelle elezioni del 9 aprile - sarebbe dunque in grado di formare un nuovo governo di coalizione. Intanto, nel tentativo di rafforzare ulteriormente il sostegno al Likud, Netanyahu ha deciso di rilasciare due estese interviste che compariranno venerdi' su Israel ha-Yom e su Makor Rishon.



Entrambi i giornali sono ritenuti vicini alla destra. (ANSAmed).