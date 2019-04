Migranti: Libia, reazione se Ong in acque territoriali Portavoce Marina, risponderemo secondo diritto internazionale

(ANSAmed) - IL CAIRO, 3 APR - "Siamo un'istituzione degna di rispetto e, in caso di violazione della sovranità del nostro Paese, risponderemo conformemente al diritto internazionale": lo ha detto il portavoce della Marina libica, l'ammiraglio Ayob Amr Ghasem, spiegando la decisione delle autorità di Tripoli di dare indicazione alle Ong di non entrare nelle acque territoriali libiche per soccorrere i migranti. "Siamo stufi di ong che violano la nostra sovranità e che mettono in giro voci su di noi", si é limitato ad aggiungere il portavoce contattato per telefono dall'ANSA e rispondendo alla domanda su che cosa faranno la Marina e la Guardia costiera libiche qualora la nave di un'ong dovesse intervenire nelle acque territoriali della Libia.



Sulle pagine Facebook della Marina e della Guardia costiera libica ieri era stato pubblicato un lungo testo sul dirottamento del mercantile dello 27 marzo in cui fra l'altro si affermava che "con l'arrivo della stagione della migrazione illegale, mettiamo in guardia le organizzazioni non-governative internazionali dall'avventurarsi vicino alle nostre coste o dallo stazionare in maniera illegittima nelle nostre acque in attesa di migranti illegali per attirarli e convincerli a collaborare con i trafficanti di esseri umani per avventurarsi in mare". (ANSAmed).