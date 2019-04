Tunisia: Parlamento approva innalzamento età pensionabile Via dal lavoro a 62 anni, norma da introdurre gradualmente

(ANSAmed) - TUNISI, 3 APR - In Tunisia si andrà in pensione a 62 anni e non più a 60. Lo ha deciso il Parlamento tunisino del Bardo votando a maggioranza il secondo capitolo della legge di riforma sul sistema pensionistico. Le nuove norme saranno introdotte gradualmente prevedendo l'aumento di un anno per coloro che avranno raggiungeranno i requisiti nel periodo da luglio al 31 dicembre 2019 e di due anni a partire da gennaio 2020 per tutti i lavoratori che matureranno i requisiti a partire da tale data. L'innalzamento dell'età pensionabile era una delle misure suggerite dal Fondo monetario internazionale per il contenimento del debito pubblico incluse tra le condizioni del maxi prestito da 2,9 miliardi di dollari, concesso alla Tunisia con il meccanismo del credito allargato (Medc). (ANSAmed).