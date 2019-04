Turchia: Erdogan, Imamoglu è un'anatra zoppa Akp resta maggioranza nel Consiglio comunale di Istanbul

(ANSAmed) - ISTANBUL, 3 APR - "Un'anatra zoppa". È stato questo il primo commento del presidente turco Recep Tayyip Erdogan sul nuovo sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu, eletto domenica dalle fila dell'opposizione. Il riferimento è alla maggioranza che il suo Akp ha mantenuto nel Consiglio comunale malgrado la sconfitta, contro cui ha comunque presentato ricorso.



Mentre ancora è in corso il riconteggio dei voti chiesto dal suo Akp, che contesta la vittoria del candidato del Chp per meno di 25 mila preferenze, il capo dello Stato si è espresso parlando con alcuni sostenitori a margine della preghiera della scorsa notte nella grande moschea di Camlica, sulla sponda asiatica del Bosforo.



Le parole di Erdogan sono state raccolte in un video girato da uno dei presenti. Dalla notte del voto, il presidente turco non ha infatti avuto uscite ufficiali.(ANSAmed).