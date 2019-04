Turchia: Imamoglu a Erdogan, riconosca la mia vittoria

(ANSAmed) - ISTANBUL, 3 APR - "Voglio ricordarvi questo giorno. Anno 1994... il defunto Erbakan (leader del partito islamico del Benessere, ndr) solleva la mano di Erdogan", allora vincitore delle elezioni amministrative, "e del sindaco di Istanbul uscente in quel momento. Cosa è cambiato in 25 anni? Normalizziamo le cose, questo è il mio appello, voglio giustizia". Così in una conferenza stampa Ekrem Imamoglu, il candidato dell'opposizione turca uscito vincitore per 25 mila voti dalle amministrative di domenica scorsa a Istanbul, mostrando alla stampa una foto delle celebrazioni elettorali per l'elezione di Recep Tayyip Erdogan. Imamoglu ha quindi invitato lo stesso Erdogan e il suo alleato nazionalista Devlet Bahceli a contribuire a questo processo di normalizzazione, riconoscendo la sua vittoria. L'Akp del presidente turco ha chiesto e ottenuto un parziale riconteggio delle schede. "Il mondo ci sta seguendo. Non danneggino la reputazione della Turchia comportandosi come bambini di 3-5 anni a cui abbiano rubato un giocattolo, solo per compiere dei regolamenti di conti interni", ha aggiunto Imamoglu, sottolineando la sua intenzione di iniziare a lavorare al più presto per il futuro della metropoli sul Bosforo. (ANSA).