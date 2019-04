ANSAmed - Oggi nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 4 APR - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per oggi: ROMA - Conservatorio Santa Cecilia - Concerto 'In viaggio con Yunus Emre e Francesco d'Assisi', organizzato dall'Istituto Yunus Emre di Roma per raccontare attraverso la musica la storia di due pellegrini, vissuti nella stessa epoca con la stessa filosofia di vita.



ROMA - Al via il festival di cinema albanese 'Albania si gira! L'Italia e gli italiani nella cinematografia albanese durante e dopo il comunismo' (fino al 7 aprile).



ROMA - Prosegue la IX edizione di 'Rendez Vous - il Festival del nuovo cinema francese', che toccherà con appuntamenti specifici anche altre città tra cui Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Torino (fino all'8).



RABAT - Istituto italiano di Cultura - mostra 'Tarshito incontra il Marocco. Opere di Tarshito con Sadhik Haddari' (fino al 4 maggio). (ANSAmed).