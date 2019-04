ANSAmed - Agenda settimanale dall'8 al 14 aprile

(ANSAmed) - ROMA, 5 APR - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dall'8 al 14 aprile: LUNEDI' 8 APRILE ZAGABRIA - Ue, visita del commissario Christos Stylianides che incontra il premier croato, Andrej Plenković.



STRASBURGO - Consiglio d'Europa (CdE), Sessione plenaria (fino al 12).



LUSSEMBURGO - Ue, Consiglio dei ministri degli Affari esteri.



MARTEDI' 9 APRILE TEL AVIV - Elezioni politiche.



AMMAN - Visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella (fino all'11).



BRUXELLES - Ue, il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker pronuncia un discorso alla conferenza ad alto livello 'Il futuro del lavoro: oggi. Domani. Per tutti'.



LUSSEMBURGO - Ue, Consiglio dei ministri degli Affari generali.



PALERMO - Istituto Cervantes, ore 18. Conferenza dal titolo 'Navigando per l'oceano. Vita e morte nel mare nel secolo XVI'.



MERCOLEDI' 10 APRILE Nessun evento da segnalare GIOVEDI' 11 APRILE FERRARA - Camera di Commercio, ore 9.30. Conferenza economica dal titolo 'Ferrara, Emilia-Romagna e Tunisia'. TUNISI - Concerto di Mario Biondi al festival 'Jazz a Carthage'.



VENERDI' 12 APRILE ANTAYLA (TURCHIA) - Nato, seminario Rose-Roth e Gruppo speciale Mediterraneo e Medio Oriente (fino al 14).



ROMA - Istituto Yunus Emre - Centro culturale turco, ore 18.30.



Conferenza dal titolo 'Gli scavi turco-italiani a Karkemish sull'Eufrate'.



SABATO 13 APRILE Nessun evento da segnalare DOMENICA 14 APRILE Nessun evento da segnalare (ANSAmed).