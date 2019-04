Turchia: Erdogan, su Istanbul decide commissione elettorale Dopo ricorsi Akp contro vittoria candidato opposizione Imamoglu

(ANSAmed) - ISTANBUL, 5 APR - "Abbiamo diritto a presentare ricorsi. La decisione finale su queste elezioni spetterà alla Commissione elettorale suprema (Ysk), e una volta che la emetterà la vicenda sarà chiusa". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, tornando a commentare le contestazioni del suo Akp rispetto alla vittoria per poco più di 20 mila voti nelle amministrative di domenica scorsa del candidato sindaco di Istanbul del socialdemocratico Chp, Ekrem Imamoglu.



Il presidente, che dalla notte del voto non ha più partecipato ad appuntamenti ufficiali, ha parlato a margine della preghiera del venerdì nella storica moschea del sultano Fatih a Istanbul. I riconteggi sono stati accordati dall'Ysk per i voti nulli in 15 delle 39 municipalità della metropoli sul Bosforo e per tutte le schede in altre 3 municipalità. (ANSAmed).