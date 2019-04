Libia: Usa, Pompeo chiede a Haftar immediata fine offensiva Segretario, 'non c'è una soluzione militare al conflitto'

(ANSAmed) - WASHINGTON, 8 APR - Il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, ha chiesto al generale libico Khalifa Haftar di "fermare immediatamente" l'offensiva contro Tripoli, aggiungendo che "non c'è una soluzione militare al conflitto in Libia".



"Abbiamo chiarito che ci opponiamo all'offensiva militare delle forze di Khalifa Haftar e chiediamo uno stop immediato a queste operazioni militari contro la capitale libica", ha sottolineato Pompeo.



"Tutte le parti coinvolte hanno la responsabilita' di ridurre urgentemente la tensione, come hanno enfatizzato il consiglio di sicurezza e i ministri degl G7 il 5 aprile. Questa campagna unilaterale contro Tripoli sta mettendo in pericolo i civili e minando le prospettive di un futuro migliore per tutti i libici", ha aggiunto. Gli Usa, ha ribadito, "continuano a fare pressione sui leader libici, insieme ai nostri partner tradizionali, per tornare ai negoziati politici mediati dal rappresentante speciale Onu Ghassan Salame.



Una soluzione politica e' l'unica via per unificare il Paese e fornire un piano per la sicurezza, la stabilita' e la prosperita' per tutti i libici". (ANSAmed).