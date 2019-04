Israele: Netanyahu a Trump, grazie per il forte sostegno Telefonata tra il premier e il presidente Usa dopo il voto

(ANSAmed) - TEL AVIV, 10 APR - Il presidente Usa Donald Trump ha chiamato il premier israeliano Benyamin Netanyahu per complimentarsi per la sua vittoria nelle elezioni. Lo ha reso noto l'ufficio del primo ministro. "Trump - ha spiegato - ha salutato con calore Netanyahu e il popolo di Israele. E Netanyahu ha ringraziato Trump per il forte sostegno a Israele, per Gerusalemme, per il Golan e anche per la ferma posizione contro il regime dell'Iran, inclusa la recente decisione sui Guardiani della Rivoluzione". "I due leader - prosegue la nota - sono tornati a compiacersi per la profonda amicizia tra loro e i Paesi e continueranno a lavorare insieme in maniera stretta per il bene sia degli Usa sia di Israele". (ANSAmed).