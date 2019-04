Migranti: Ue, alcuni Paesi disponibili su Alan Kurdi 'Speriamo in una soluzione presto, contatti in corso'

(ANSAmed) - BRUXELLES, 11 APR - "Stiamo discutendo con tutti gli stati membri disponibili a fare sforzi di solidarietà" per accogliere i migranti bloccati sulla Alan Kurdi, e "speriamo che una rapida soluzione sia presto possibile" dato che "abbiamo Paesi" pronti a farlo. Così una portavoce della Commissione Ue, che non ha però voluto fare i nomi dei Paesi che potrebbero accogliere i migranti in quanto "stiamo facendo il massimo per assicurarci di avere una soluzione" al caso. (ANSAmed).