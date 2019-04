Egitto: ok Parlamento a Sisi presidente fino al 2030

IL CAIRO - Il parlamento egiziano ha approvato le modifiche costituzionali che, fra l'altro, potenzialmente consentirebbero al presidente Abdel Fattah al-Sisi di restare in carica fino al 2030. L'approvazione della riforma costituzionale viene segnalata da media egiziani tra cui il sito del quotidiano Shorouk. Per essere varate, le riforme odierne devono essere approvate da un referendum, il cui esito positivo è comunque scontato.

I deputati hanno approvato gli emendamenti che aumentano da quattro a sei anni il mandato presidenziale (anche quello in corso) e che consentirebbero a Sisi di ricandidarsi per una terza volta dopo la scadenza naturale e finora invalicabile del 2022. Lo riferisce il sito del quotidiano al-Ahram.

Approvati anche emendamenti che assegnano un 25% dei seggi del Parlamento a donne e che reintroducono la figura del vicepresidente. Il referendum si svolgerà dal 22 al 24 aprile e sono chiamati al voto circa 55 milioni di egiziani (quelli all'estero voteranno già sabato 20 e domenica 21 aprile), informa al-Ahram, il principale quotidiano egiziano.

Un risultato positivo del referendum è scontato dato che praticamente non c'è quorum e per renderlo valido basta la partecipazione del 5% degli aventi diritto, segnalano osservatori politici al Cairo.